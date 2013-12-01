"Беркут" заблокировал дорогу на Межигорье: опубликованы фото

На Киевщине милиция ограничила движение транспорта к поселку Новые Петровцы в Вышгородском районе неподалеку от которого, расположена резиденция Президента Украины Виктора Януковича "Межигорье".

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Виталий Уманец.

"Едем сейчас колонной из 70 автомобилей на Межигорье!" - написал он

"Сейчас уже у Межигорья! 4 автобуса "Беркута" перекрыли дорогу, идут переговоры с милицией. Милиция перекрыла нам дорогу на Межигорье. Переговоры продолжаются"- написал он.

В ГУ МВД Украины в Киевской области подтвердили данную информацию, пишет УНИАН.

По их сообщению, решение было принято после того, как колонна автомобилей пыталась проехать к резиденции.

Также сообщается, что местным жителям Новых Петровцев движение транспортных средств не ограничено.

Напомним, сегодня, 1 декабря, на акции протеста в Киеве вышли около 500 тыс. человек. Лидеры оппозиции ранее объявили общенациональную забастовку.

Между тем, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.



В стычках на Банковой пострадали 15 человек. Большинство из них были ранены в ноги осколками шумовых и газовых гранат.



Оппозиция назвал штурм провокацией "титушек". Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.



фото: Facebook/Виталий Уманец