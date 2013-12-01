При штурме Банковой избиты украинские и иностранные журналисты, опубликованы фото и видео

1 декабря 2013, 19:44

На Банковой получили травмы наши и иностранные журналисты.

  • Фотожурналист ЛИГАБизнесИнформ Александр Перевозник liga.net
  • Оператор Euronews - его повезли с травмой головы. facebook.com/Mefistoff

Сегодня, 1 декабря, около 16.00 на Банковой, во время вытеснения "Беркутом" демонстрантов и находившихся с ними "титушек" на Институтскую получили травмы наши и иностранные журналисты.

Так фотокорреспондент ЛИГАБизнесИнформ Александр Перевозник сказал, что он был избит во время атаки бойцов "Беркута" на демонстрантов с целью вытеснения с улицы Банковой. Его били несколько бойцов спецназа.

Как сообщил по телефону сам Александр, избивали 7-8 сотрудников "Беркута", а затем один из них поднял его и подвел к волонтерам-медикам, которые оказали первую медицинскую помощь. У него разбита голова и фотокамера. Кроме того, он надышался слезоточивым газом.

Неоднократные предупреждения Александра Перевозника о том, что он является журналистом, не были услышаны "беркутовцами".

Также, освещая события на Банковой, пострадал польский журналист Павел Пененжек. Ему разбили голову во время одной из атак.

"Когда был первый разгон, я там просто стоял. Я присел, так как думал, что сейчас будет газовая атака. Увидел, что люди бегут, поэтому отвернулся. Посмотрел, что это "Беркут", подошел к ближайшему киоску, так как не было куда бежать. Я достал пресс-билет, показал и сказал, что - это пресса. Они ответили: "Ну и что, б…ть" и продолжили бить меня. Я хотел убежать, однако меня били и дальше, не знаю сколько раз, раз десять", - рассказывает он.

По его мнению, польская милиция отличается от украинской.

"Самая большая разница в том, что наши правоохранители, когда возникает какая-либо опасность и они хотят атаковать людей, когда демонстранты ведут себя достаточно агрессивно, то они предупреждают, чтобы все журналисты, депутаты и все мирные активисты могли разойтись. Здесь такого не было. У меня не было возможности отойти", - говорит Пененжек.

Также пострадал журналист "Украинской правды" и Общественного ТВ Мустафа Найем и едва не пострадали фотокор УП Дмитрий Ларин и Макс Левин из издания "Левый берег", пишет Украинская правда.

Найем в Facebook написал, что сам попал в "полевой" медпункт на Банковой после удара по голове – "наглотался газа, не сориентировался", а еще пострадал оператор Euronews - его повезли с травмой головы: "в крови, голова рассечена, вырван ноготь".

"Украинский тиждень" сообщает, что его журналистка Валерия Бурлакова получила ранение во время стычек у Администрации Президента: "Одна из звукошумовых гранат разорвалась у ее ног. Она получила ранение, сейчас находится в карете скорой помощи".

"Когда бойцы "Беркута" начали оттеснять демонстрантов с Банковой, один из правоохранителей пытался забрать камеру у фотографа Алексея Заклецкого", - отмечает издание.

А Макс Левин на страничке в соцсети написал: "Со мной все ок. Прямо возле ноги взорвалась шумовая граната или взрывпакет. Разорвало джинси, повредило боты. Нога с гематомами, сильный ушиб, но будто без переломов. Если бы не трекинговые боты Lowa, ногу бы раздробило", - и посоветовал одевать шлемы и "крепкие боты" и "крепкие перчатки".

Фотокорреспондента УП Дмитрия Ларина тоже едва не побил "Беркут", но ему удалось вывернуться и спрятаться в одном из домов рядом.

Напомним, сегодня, 1 декабря, на акции протеста в Киеве вышли около 500 тыс. человек. Лидеры оппозиции ранее объявили общенациональную забастовку.

Между тем, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.

В стычках на Банковой пострадали 15 человек. Большинство из них были ранены в ноги осколками шумовых и газовых гранат.

Оппозиция назвал штурм провокацией "титушек". Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.

фото: ЛигаБизнесИнформ; facebook.com/Mefistoff; видео: youtube.com

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избиение штурм журналисты Банковая
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