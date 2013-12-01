Кличко заявил, что власть вывозит родственников и имущество из страны

Власть имущие отправляют чартерные рейсы со своими родственниками за границу и вывозят свое имущество.

Об этом заявил лидер фракции УДАР Виталий Кличко, пишет Интерфакс-Украина.

"У оппозиции есть информация о том, что высокие должностные лица уже отправляют чартерные рейсы со своими родственниками за границу и вывозят свое имущество", - отметил политик.

Он также призвал всех участников воскресной акции протеста остаться на Майдане Независимости и не допускать провокаций.

"Я призываю всех остаться сегодня на Майдане… мы делаем все, чтобы вас защитить… мы должны всех мобилизовать в стране и не потерять инициативу", - заявил Кличко.

По его словам, в Доме профсоюзов все, кто останутся сегодня и завтра, могут согреться, получить горячее питание и переночевать.

"Я уверен, мы тут (в Доме профсоюзов – ред.) будем находиться столько времени, сколько будет нужно", - подчеркнул Кличко.

По его мнению, власть боится массовых акций протеста и поэтому идет на провокации. "Власть делает все, чтобы запугать людей". – подчеркнул лидер "УДАР".

По его словам, сегодня на Майдане Независимости собралось от 400 до 500 тысяч людей. "Обращаемся к каждому: не давайте себя провоцировать. Мы – мирная акция", - подчеркнул Кличко.

Напомним, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.



В стычках на Банковой пострадали 15 человек. Большинство из них были ранены в ноги осколками шумовых и газовых гранат.



Оппозиция назвал штурм провокацией "титушек". Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.

фото: УДАР