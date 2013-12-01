В больницу Тимошенко подтянули два автобуса милиции - СМИ

На территорию харьковской больницы, в которой находится Юлия Тимошенко, прибыли большие силы милиции.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным сторонников экс-премьера, которые дежурят у больницы, количество милиции стало заметно увеличиваться около 17.00 воскресенья.

"Поприезжали милицейские начальники, пенитенциарная служба, около шести часов заехали два автобуса с тонированными стеклами. Наверное, хотят ее везти в колонию", - сказал один из сторонников.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее первый заместитель главы "ВО "Батькивщина" Александр Турчинов со ссылкой на источники в Администрации Президента сообщил, что Тимошенко могут перевезти из больницы в Качановскую колонию.

В свою очередь, начальник управления Государственной пенитенциарной службы в Харьковской области Евгений Бараш заявил, что у него такой информации нет.