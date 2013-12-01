В центре Киева митингуют 1,6 миллиона человек - СМИ

В центре Киева количество митингующих достигло 1,6 миллиона человек. Об этом со ссылкой на источник "Обозревателя" в МВД сообщает "Сегодня".

При этом источник подчеркнул, что эти цифры – внутренняя статистика министерства, а официально в МВД будут говорить о 40 тысячах митингующих.

В то же время, украинские СМИ сообщают, что на Майдане Независимости собралось от 100 до 200 тысяч человек.

По данным оппозиции, на Майдан пришло около полумиллиона митингующих.

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня, 1 декабря, в Киеве была объявлена общенациональная акция протеста. Лидеры оппозиции ранее объявили общенациональную забастовку.

Между тем, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.