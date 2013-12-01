Разгон на Банковой: пострадали 53 митингующих и 35 милиционеров

Сегодня, 1 декабря, при разгоне людей на Банковой, которые до этого несколько раз пытались взять штурмом здание Администрации Президента были травмированы 53 участника акций протеста и 35 сотрудников милиции.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной, по состоянию на 18:00 воскресенья, к врачам бригад неотложной медицинской помощи обратились 53 травмированных участника Евромайдана. Из них госпитализировано – 14.

По информации городских властей, принимают пострадавших Киевская городская клиническая больница №17, Киевская городская больница скорой медицинской помощи и Александровская клиническая больница, Киевская городская клиническая больница № 12.

Между тем, в пресс-службе МВД говорят о 35 пострадавших сотрудников милиции, которые получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сейчас пострадавшим предоставляется вся необходимая помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что в стычках на Банковой пострадали 15 человек. Большинство из них были ранены в ноги осколками шумовых и газовых гранат.



Тажке были ранены многие украинские и зарубежные журналисты.



Напомним, акции протеста в Киеве начались после разгона Евромайдана ночью 30 ноября.

фото: mvs.gov.ua