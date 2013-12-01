Тягнибок назвал два сценария для Евромайдана: возможно применение силы

Власть рассматривает два сценария развития событий вокруг нового Евромайдана, собравшегося в центре Киева.

Об этом на брифинге заявил лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок. Он не исключил, что против митингующих применят силу, сообщает УНИАН.

"Насколько нам известно, на сегодняшний день власть рассматривает два сценария. Первый – это объявить о роспуске правительства, чтобы пойти на переговоры с митингующими. Второй - через своих кремлевских эмиссаров настаивать на силовом сценарии", - сказал Тягнибок

"Мы будем стоять, отбиваться и настаивать на наших требованиях", - добавил он.

Отметим, что ранее Тягнибок заявил о том, что в Киев везут водометы для разгона митингующих.

Напомним, по некоторым данным, число участников акции протеста в Киеве уже превысило миллион.

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