Милиция назвала организаторов штурма Банковой и драки с "Беркутом"

Киевская милиция частично установила инициаторов беспорядков на Банковой, где "Беркут" разогнал толпу, пытавшуюся взять штурмом Администрацию Президента.

Как сообщили в пресс-службе МВД Украины, о причастности этих граждан к событиям в центре столицы сообщают активисты, которые недавно были задержаны милицией.

По их информации, "неправомерные действия возле Кабмина были организованы при активном участии около 100 граждан, действия которых координировал гражданин по имени Андрей Фещук.

Также сообщается, что к правонарушениям возле Администрации Президента причастны более 300 радикально настроенных членов организации "Братство", которые действовали под наблюдением Дмитрия Корчинского.

Кроме того, задержанные сообщили, что беспорядки возле здания КГГА сопровождались представителем Всеукраинского объединения "Свобода" по фамилии Мирошниченко, сообщают в правоохранительных органах.

Напомним, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.



В стычках на Банковой пострадали 53 участника акций протеста и 35 сотрудников милиции. Большинство из них были ранены в голову и ноги осколками шумовых и газовых гранат.



Оппозиция назвал штурм провокацией "титушек". Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.