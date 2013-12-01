Симоненко выступил с осуждением кровавой бойни на Майдане

Компартия решительно осуждает кровавую бойню на Майдане, насилие и жестокость проявленные спецподразделениями МВД по отношению к мирным манифестантам независимо от того какую точку зрения они отстаивают.

Об этом говорится в заявлении лидера КПУ Петра Симоненко, которое цитирует ТСН.

По словам политика, и те, кто стремятся к евроинтеграции, и те, кто выступают за присоединение к Таможенному союзу, имеют полное право открыто, не боясь репрессий, преследований и физического насилия отстаивать свои убеждения.

Симоненко уверен, что нынешняя эскалация политического напряжения – "это ни что иное как борьба олигархических кланов за президентское кресло, борьба, в которой они готовы бросить людей и страну в кровавую гражданскую бойню".

"Совместными усилиями в сентябре этого года, власть и так называемая оппозиция, используя продажные и подконтрольные им суды, запретили народу проводить собрания и инициировать референдум. Тем самым они попытались заткнули народу рот, наплевав на базовые демократические ценности, лишив людей их неотъемлемого права на референдум", - сказал лидер КПУ.

"Анализ причин событий на Майдане-2013 не может не обратить наш взгляд в недавнее прошлое - в 2004 год. Те же лозунги, те же обещания и заверения! Те же кукловоды и сценаристы, но теперь уже обогащенные опытом организации гражданских войн в Северной Африке и на Ближнем Востоке. И та же цель: как и в 2004 году использовать справедливое негодование простых людей, их надежды и чаяния, в междоусобной битве "бело-голубых" и "помаранчевых" за президентский пост, за власть и деньги!", - сказал Симоненко.

Он обратился к здравому смыслу украинцев и попросил поддержать инициативу Компартии и немедленно провести Всеукраинский референдум.

"Поэтому Компартия официально заявляет, что вся ответственность за кровопролитие на Майдане в ночь на 30 ноября в полной мере несут и власть, и так называемая оппозиция, и "демократическая" Европа с ее двойными стандартами", - добавил он.