Опубликовано новое видео штурма на Банковой

В Сети появилось новое видео противостояния "Беркута" и митингующих у здания Администрации Президента.

Об этом сообщает ТСН.

Отметим, что ранее организаторы Евромайдана назвали штурм здания АП провокациями.

До этого в правоохранителей, стоящих возле АП, бросили бутылкой с коктейлем Молотова.

А в милиции рассказали, что бойцов "Беркута" забросали файерами и тротуарной плиткой.

"Беркут", в свою очередь, бросал в митингующих шумовые и световые гранаты, один из нападавших ранен.

Прямую видеотрансляцию событий на Майдане Независимости смотрите здесь.

Видео: ТСН