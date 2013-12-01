Опубликовано новое видео штурма на Банковой

В Интернете опубликовано новое видео штурма Администрации Президента на Банковой.
В Сети появилось новое видео противостояния "Беркута" и митингующих у здания Администрации Президента.
Об этом сообщает ТСН.
Отметим, что ранее организаторы Евромайдана назвали штурм здания АП провокациями.
До этого в правоохранителей, стоящих возле АП, бросили бутылкой с коктейлем Молотова.
А в милиции рассказали, что бойцов "Беркута" забросали файерами и тротуарной плиткой.
"Беркут", в свою очередь, бросал в митингующих шумовые и световые гранаты, один из нападавших ранен.
Прямую видеотрансляцию событий на Майдане Независимости смотрите здесь.
Видео: ТСН