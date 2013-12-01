На Майдане ставят палатки: людей призвали не расходиться

На Майдане Независимости в Киеве, где в воскресенье, 1 декабря, началась массовая акция протеста против разгона Евромайдана и за отставку украинской власти, начали ставить жилые палатки.

Как сообщает УНИАН, по состоянию на 21:10 одна туристическая палатка уже стояла возле Главпочтамта на проезжей части улицы.

Позже "Украинская правда" со ссылкой на журналиста Мустафу Найема сообщила, что палаток поставлено уже 15 - их при этом не размещают на проезжей части.

Также митингующие перегораживают Крещатик металлическими щитами со стороны улицы Городецкого.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок обратился к митингующим с призывом не расходиться с Майдана. По его словам, акция в центре столицы законна, а на Майдане идет бессрочный прием граждан народными депутатами, сообщает "ЛигаБизнесИнформ".

Также Тягнибок заявил, что кроме палаток, для обогрева митингующие воспользуются деревянными домиками, "любезно предоставленными киевлянам Горадминистрацией".

Сейчас, по данным "Украинской правды", на Майдане остается примерно 15 тысяч человек. Больше об акции протеста и разгоне Евромайдана в Киеве читайте в спецтеме "Главреда".