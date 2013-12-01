"Беркут" разгромил дом Союза писателей на Банковой

"Беркут", во время разгона провокаторов на Банковой, разгромил историческое здание Дома союза писателей Украины.

Как сообщает у себя на страничке в Facebook писатель Анатолий Днистровый, там от искали убежища некоторые демонстранты, в том числе раненные и несколько врачей-волонтеров. Людей жестоко избили и вышвырнули на улицу.

"Во время зачистки "беркутовцами" улицы Банковой, ими был также атакован дом Союза писателей (ул. Банковая, 2), в котором хотели найти пристанище ранены митингующие и несколько врачей-волонтеров, которые не смогли выбраться с этой улицы, и оказались в западне. Писатели Сергей Пантюк, Борис Гуменюк, Роман Жахив и часть демонстрантов пытались забаррикадироваться, однако "Беркут" выбил окна и проник в дом. Они крушили мебель, били людей и выбрасывали их на улицу. Перепуганные девушки и ребята, которые пытались найти пристанище в доме писателя, убегали на балконы и вылезали на крышу дома", - пишет Днистровый.

Напомним, "Беркут" разогнал толпу на Банковой, которая до этого несколько раз пыталась взять штурмом здание Администрации Президента.



В стычках пострадали 53 участника акций протеста и 35 сотрудников милиции. Большинство из них были ранены в голову и ноги осколками шумовых и газовых гранат.



Оппозиция назвал штурм провокацией "титушек". Видеотрансляцию акций протеста смотрите здесь.