Яценюк объявил сбор Евромайдана на 8 утра

Лидер "Батькивщины" Арсений Яценюк призвал активистов Евромайдана собраться 2 декабря, в понедельник, на 8 часов утра, чтобы устроить пикет здания Кабинета министров.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По его словам, главной целью акции будет отставка правительства Азарова.

"У нас четкий план на завтрашний день. Завтра начинаем с пикета Кабмина", - заявил Яценюк.

"Наше основное политическое требование на завтрашний день – это отставка Кабинета министров. Резолюция недоверия правительству находится в Раде. Партия регионов должна проголосовать за правительство, которое уничтожает людей, дает указание бить детей и уничтожило нашу европейскую мечту", - добавил он.

"Наша основная задача: отставка Януковича, но начало этой отставки - отставка правительства", - добавил он.

Также Яценюк призвал украинцев приезжать на Майдан в Киев.

"Мы обращаемся ко всей Украине. Приезжайте, пожалуйста, в Киев на Майдан. Нечего бороться на местах. Здесь сейчас происходят основные события, здесь идет основная борьба за Украину. Бросайте все, приезжайте сюда", - заявил он.

Яценюк добавил, что "несколько сотен тысяч украинцев пришли на мирный протест, пользуясь конституционным правом вернулись в сердце Украины – на Майдан".

Напомним, как сообщал "Главред", сегодня на Евромайдан в центре Киева, по разным оценкам, собралось от 100 до 500 тысяч протестующих.