Донецкий губернатор призвал жителей области быть "опорой Украине и Президенту"

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий призвал жителей региона быть "надежной опорой родной Украине и нашему Президенту".

Об этом он заявил сегодня в своем заявлении к жителям Донецкой области, переданном пресс-службой ОГА, передает УНИАН.

Шишацкий напомнил, что "события последних дней в Киеве не оставили никого из нас равнодушными, и нарушение конституционного права граждан на мирные собрания и жестокость в отношении мирных жителей должны получить законное осуждение".

"События, которые там сейчас происходят, делают Украину слабой и уязвимой. А ослабевшая Украина – это колоссальные потери каждого из нас, и в моральном, и в материальном плане. В конце концов – это угроза нашей независимости", - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что украинцы сегодня "должны остановиться, разобраться, сделать выводы, и спокойно двигаться дальше, безусловно, в сторону евроинтеграции".

Но, по словам Шишацкого, "это очень серьезный шаг и должен быть взвешенным и продуманным до мельчайших деталей".

"Пауза в подписании ассоциации с ЕС – это не политический, а экономический шаг. Это тайм-аут для серьезных экономических преобразований, чтобы войти в европейскую семью на равных, а не на правах бедной родственницы", - объяснил губернатор.

При этом он добавил, что, "к сожалению, сейчас этот тайм-аут используется для нагнетания социальной напряженности".

Шишацкий выразил благодарность жителям региона за то, что акции в поддержку Евромайдана в Донецке прошли мирно.

"Каждый вправе высказывать свою политическую позицию. Каждый вправе выражать свои чувства цивилизовано и достойно. Я уважаю выбор каждого и буду защищать его", - пообещал глава облгосадминистрации.

"Многонациональный Донбасс всегда был примером толерантности, выдержки и здравого смысла… Мы не должны поддаваться на провокации… Давайте в этот сложный исторический момент будем монолитно едины, и будем надежной опорой родной Украине и нашему Президенту! Верю в вашу мудрость, силу характера и доброту сердец!", - заключено в заявлении.