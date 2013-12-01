Рыбак зовет оппозицию за круглый стол: власть не позволит унижать и бить людей

2 декабря спикер Верховной Рады Владимир Рыбак предлагает провести круглый стол при участии представителей власти и оппозиции для обсуждении сложившейся в стране ситуации.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер", передает Украинская правда.

"Завтра такой круглый стол состоится и у всех представителей процесса будет возможность выразить свои мысли", - сказал спикер.

Рыбак подчеркнул, что украинцы имеют право проводить мирные собрания и выражать свое мнение, и никто не дает право никому этих людей унижать и бить.

"То, что случилось в ночь с пятницы на субботу (с 29 на 30 ноября) такое невозможно в Украине и власть поддерживать такое не будет. Завтра мы эту тему как раз в переговорах затронем, и будем рассматривать", - добавил он.

Рыбак также сообщил, что встречался с Президентом Виктором Януковичем, и по его словам глава государства также заверил его, что разгон мирных демонстрантов непозволителен, и он его не поддерживает.

Напомним, лидеры "Батькивщины" Арсений Яценюк призвал активистов Евромайдана собраться 2 декабря, утром для пикетирования здания Кабмина.

Как сообщал "Главред", сегодня на Евромайдан в центре Киева, по разным оценкам, собралось от 100 до 500 тысяч протестующих.