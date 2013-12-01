Подробности штурма на Банковой: у нападавших были ножи и пистолет

Исполняющий обязанности главного милиционера Киева Валерий Мазан рассказал о воскресном штурме митингующими здания Администрации Президента и их стычках с "Беркутом".

Так, по его информации, милиция задержала восьмерых активистов, которые принимали участие в штурме, сообщает ТСН. В то же время, Мазан не смог подтвердить, что задержанные являются членами организации "Братство", как сообщалось ранее, когда в милиции сказали, что частично установили организаторов беспорядков.

"Личности их нами установлены, теперь устанавливаем их принадлежность к той или иной группе", - сообщил милицейский начальник. Также, по его словам, у нападавших "изъяты ножи, пистолет пневматический, биты, резиновые палки и прочее".

Мазан добавил, что сейчас ведутся переговоры с активистами, которые забаррикадировались в зданиях КГГА и Дома профсоюзов. "Им объясняют, что их действия противоправны. Сейчас им предложено добровольно покинуть здание. В случае невыполнения ими требований правоохранительных органов, милицией будут приняты соответствующие меры", - пообещал начальник киевского главка МВД.

Относительно того, будет ли в столице введено чрезвычайное положение, Мазан сказал, что это не в его компетенции, и заверил, что милиция сможет обеспечивать охрану общественного порядка.

На вопрос, владеет ли он информацией о стягивании к Киеву дополнительных подразделений из других регионов, Мазан ответил: "Маневрирование предусмотрено силами и мерами". Он также сказал, что граждане имеют право проводить мирные акции, заблаговременно предупредив об этом.

"Против мирных собраний никто никогда не применяет спецсредства. Но если нарушается закон или общественный порядок, действительно, милиция будет действовать согласно действующему законодательству", - подчеркнул Мазан.

Напомним, 1 декабря группа людей штурмовала здание Администрации Президента, в результате чего была разогнана "Беркутом": смотрите видео.

В оппозиции, которая организовала масштабные протесты в Киеве, заявили, что на штурм пошли провокаторы, не имеющие отношения к выступлениям противников власти.