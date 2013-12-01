Из Партии регионов вышел еще один депутат

Из Партии регионов вышел еще один - четвертый за два дня - депутат: Владимир Мельниченко, муж Инны Богословской.
Из фракции Партии регионов выйдет еще один депутат – Владимир Мельниченко, муж Инны Богословской.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы депутата.
Ранее о выходе из фракции регионалов и из Партии регионов заявила и сама Инна Богословская.
Вслед за ней вышли также Давид Жвания, и Николай Рудьковский.
Напомним, о своем выходе Богословская заявила сразу же после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.
Позже она рассказала, что провокации на Банковой, где митингующие шли на штурм здания Администрации Президента и были разогнаны "Беркутом", была организована провокаторами, которых оплачивали помощники депутатов в гостинице "Киев".