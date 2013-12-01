Губернаторы двух областей обратились к украинцам насчет разгона Евромайдана

Губернаторы Ивано-Франковской и Запорожской областей выступили с обращением к украинцам.

В своем обращении губернаторы подчеркнули, что последние события не могли оставить равнодушным ни одного человека и выразили уверенность, что команду на разгон Евромайдана давали провокаторы, сообщает УНИАН.

"События, которые, как черная лавина, захлестнула Украину, не могут оставить равнодушным ни одного человека. Неадекватные действия милиции, применение силы против Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября в Киеве уже получили свою крайне негативную оценку, как со стороны Президента, так и со стороны Генеральной прокуратуры", - говорится в обращении губернатора Запорожской области Александра Пеклушенко.

"Уверен, что команду на разгон силовым методом давал провокатор или провокаторы, которые хотели бросить последнюю канистру с бензином и в без того пылающий костер разочарований тех, кто не услышал Президента, что неподписание ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе – это не точка в наших взаимоотношениях, это многоточие, которое позволит выработать условия по сохранению аграрного сегмента и промышленного потенциала Украины", - заявил он.

Губернатор отдельно отметил, что "не пытается своим обращением остановить желающих митинговать". "Это ваше право, и ни один милиционер не помешает вам его реализовать", - говорит он в обращении. Там также отмечается, что "нам, запорожцам, как никогда, надо проявить казацкую мудрость".

По мнению губернатора, сейчас "должна начать работать комиссия, состоящая как из представителей действующей власти, так и из представителей оппозиции, по урегулированию политического кризиса и недопущению его расползания в виде погромов, силовых стычек, желании пустить весь процесс по кровавому сценарию".

В свою очередь, губернатор Ивано-Франковской области Василий Чуднов отмечает, что "обеспокоен тем, что в стране нарушен общественный покой, права и свободы граждан" "Я осуждаю все проявления агрессии и насилия, от кого они бы ни исходили. Убежден, что правовую оценку таким действиям должны дать уполномоченные на это законом учреждения, а политическую оценку даст украинский народ на следующих выборах в марте и октябре 2015 года", - заявил Чуднов.

"Обращаюсь ко всем жителям нашего края с призывом сохранять спокойствие и толерантность. Дети должны ходить в школу, студенты - в вузы, родители должны работать, а пожилые люди получать должное пенсионное обеспечение", - говорится в обращении губернатора.