Квасьневский назвал худший сценарий развития событий в Украине

Худшим среди возможных вариантов развития Евромайдана может стать применение оружия милицией против митингующих.

Об этом в эфире польского телеканала TVN24 заявил участник мониторинговой миссии Европарламента и экс-президент Польши Александр Квасневский, передает УНИАН.

"Если бы этот наихудший сценарий имел место, то будем в другой ситуации. Не можем в таком случае оставить украинское общество, мы должны оказать помощь студентам, неправительственным организациям, обеспечить облегчение визового режима и так далее", - сказал он.

При этом Квасьневский заявил, что он поражен размахом выступлений в поддержку евроинтеграции Украины.

"То, что происходит в Украине, с одной стороны поражает. Огромная поддержка идеи евроинтеграции, которую, по-видимому, нигде в Европе нельзя организовать. С другой стороны, очень решительная позиция оппозиции, которая очень высоко поставила планку. И имеем тоже Президента, который молчит и, скорее всего, думает, какие инструменты использовать", - сказал он.

Квасневский также объяснил, почему он и Пэт Кокс, который вместе с ним входит в специальную миссию Европарламента в Украине, не приехали в Киев.

"Мы принимаем участие в переговорах. Не можем появляться на событиях, организованных одной из сторон, потому что тогда закрываем себе дорогу для разговоров с другой", - отметил он.

"Не должен доказывать украинцам, что я вместе с ними, потому что они это знают", - прибавил Квасневский.

Напомним, как сообщал "Главред", на массовых акциях протеста в центре Киева 1 декабря, по разным оценкам, собралось от 100 до 500 тысяч участников Евромайдана.



При этом источники украинских СМИ в милиции сообщили, что внутреняя информация МВД еще более впечатляющая - под данным ведомства, в центре Киева находились более 1,6 миллиона протестующих.

