Драка возле памятника Ленину в Киеве: опубликовано видео

В Сети появилось видео стычки между правоохранителями и неизвестными в масках возле памятника Ленину в Киеве.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на отдел связей с общественностью УМВД Украины в столице, в результате столкновений 8 правоохранителей были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Милиционеры получили черепно-мозговые травмы, ожоги и переломы конечностей.

Напомним, стычка произошла, когда группа из примерно 150 человек атаковала памятник Ленину. В частности, нападавшие обрисовали постамент памятника, а в постамент бросали файеры.

В то же время, депутаты, присутствовавшие на месте конфликта, призывали митингующих вернуться на Майдан Независимости и обойтись без провокаций.

Фото: Павел Шеремет/Украинская правда.