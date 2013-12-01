Драка возле памятника Ленину в Киеве: опубликовано видео

В результате стычки пострадало восемь сотрудников милиции.
В Сети появилось видео стычки между правоохранителями и неизвестными в масках возле памятника Ленину в Киеве.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на отдел связей с общественностью УМВД Украины в столице, в результате столкновений 8 правоохранителей были госпитализированы с тяжелыми травмами.
Милиционеры получили черепно-мозговые травмы, ожоги и переломы конечностей.
Напомним, стычка произошла, когда группа из примерно 150 человек атаковала памятник Ленину. В частности, нападавшие обрисовали постамент памятника, а в постамент бросали файеры.
В то же время, депутаты, присутствовавшие на месте конфликта, призывали митингующих вернуться на Майдан Независимости и обойтись без провокаций.