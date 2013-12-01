Ночью Майдан хотят разогнать с помощью "титушек" и войск - оппозиция

Этой ночью власть планирует разогнать акцию протеста оппозиции на Майдане Независимости с помощью "титушек".

Об этом заявил на брифинге нардеп от "Батькивщины", бывший руководитель киевского главка милиции Виталий Ярема, сообщает "ЛІГАБизнесИнформ".

"Они планируют привести сюда от 5 до 7 тысяч этих спортсменов, когда будет глубокая ночь - это 3-5 часов. И путем провокаций устроить здесь драку. Под этот шум будут введены войска на Майдан", - сказал он.

Также Ярема заверил, что у оппозиции есть план противодействия такому сценарию.

Напомним, часть участников масштабной акции протеста остались на ночь на Майдане Независимости и уже поставили палатки. Глава политсовета "Батькивщины" Арсений Яценюк назначил новый сбор Евромайдана на 8 утра понедельника, 2 декабря, когда оппоненты власти намерены пикетировать Кабмин.

Также протестующие находятся в здании КГГА, занятом днем в воскресенье, и в Доме профсоюзов, где оппозиция развернула штаб.

В то же время, днем масштабные стычки произошли на Банковой, возле здания Администрации Президента. Люди, которых оппозиция назвала провокаторами, штурмовали АП и в итоге были разогнаны "Беркутом".

По данным правоохранителей, при штурме пострадали более 100 милиционеров. Также за медицинской помощью обратились более 50 протестующих.