"Беркут" в Киеве жестоко бил митингующих ногами и дубинками: опубликовано видео

В Сети появилось новое видео жестоких действий "Беркута" на Банковой, где в воскресенье, 1 декабря, были отбиты несколько штурмов здания Администрации Президента и разогнаны нападавшие на него активисты.

На записи, которая опубликована в Сети, в частности, видно, как спецназовцы бьют ногами лежащих на земле людей (вытянутых из толпы митингующих), кричат им: "На колени" и так далее.

В то же время, по последним данным, которые приводит УНИАН, к врачам обратились уже 112 травмированных участников акций протеста. 42 человека госпитализированы.

В милиции, в то же время, заявили о госпитализации почти 50 правоохранителей.

Больше о протестах в Киеве и драках на Банковой читайте в спецтеме "Главреда".