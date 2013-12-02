Оппозиция назначила забастовку на 6 утра и готовится к ночной атаке

Оппозиция назначила общенациональную забастовку, о которой было объявлено на акции протеста 1 декабря, на 6 утра понедельника, 2 декабря. В это время участники протестов собираются заблокировать административные здания. В то же время, на Майдане ожидают провокаций этой ночью.

Как сообщает "Украинская правда", о начале забастовки объявил один из лидеров "Батькивщины" Александр Турчинов.

"Мы будем стоять, пока они не уйдут в отставку", - пообещал он. По словам Турчинова, уже созданы штабы национального сопротивления во всех областях.



Также он отметил, что "властью планируются провокации, но им это не удастся". "Мы блокируем выезды с улицы Институтской на Крещатик. Ни один транспорт не должен сюда попасть", - заявил политик.



При этом он призвал митингующих сохранять спокойствие, соблюдать дисциплину и организовать круглосуточное дежурство, а также отметил, что "сейчас в Киев подъезжают патриоты из всех регионов Украины".



В свою очередь, нардеп Николай Паламарчук сказал, что у штаба есть информация "из надежных источников" о том, что в ночь на понедельник, 2 декабря, около 3-4 часов ночи власть планирует использовать силу и разогнать Майдан.



"Они планируют привлечь около 7000 "титушек". Сейчас они уже частично есть в Киеве, планируют еще. Они размещены в Доме офицеров, мы об этом знаем", - отметил политик.



Также он добавил, что Штаб национального сопротивления будет действовать в рамках закона. При этом он призвал людей оставаться на площади, и, в случае нападения и попытке разгона Майдана неизвестными, "отвечать тем же - бить".



"Это допускается законом", - добавил Паламарчук, ссылаясь на статьи Уголовного кодекса.

Напомним, о том, что ночью на Майдане могут быть организованы провокации с участием "титушек" и силовиков, ранее заявлял и нардеп Виталий Ярема.

Кроме того, милиция требует от митингующих освободить здания Дома профсоюзов и КГГА, занятые днем, фактически угрожая им штурмом.