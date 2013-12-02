Оппозиция не собирается уходить из админзданий, а в КГГА готовятся к штурму

2 декабря 2013, 01:59

В оппозиции заявили, что законно находятся в Доме профсоюзов и киевской мэрии.

  • Протестующие в здании КГГА Комментарии
  • Протестующие в здании КГГА Комментарии
  • Протестующие в здании КГГА Комментарии

Штаб национального сопротивления в Доме профсоюзов и КГГА находится на законных основаниях, люди не собираются оттуда уходить.

Об этом заявили в партии "Батькивщина" в ответ на требование милиции осовбодить здания, занятые митингующими, пишет "ЛІГАБизнесИнформ".

"Штаб национального сопротивления на легитимных основаниях находится в Доме профсоюзов. Есть соответствующие договоры аренды этих помещений", - заявили в оппозиции.

"Также сообщаем, что в этих помещениях народные депутаты Павел Петренко, Валерий Карпунцов и Олег Махницкий проводят круглосуточный прием граждан, о чем было официально сообщено КГГА и МВД", - подчеркивается в заявлении.

Оппозиционеры отмечают, что в своем депутатском обращении в адрес главы МВД Виталия Захарченко и руководства КГГА нардепы сообщили, что, начиная с 1 декабря 2013 года, они бессрочно будут проводить встречи с избирателями по адресам: ул. Крещатик, Майдан Независимости, ул. Грушевского (возле Верховной Рады и Кабинета министров), ул. Михайловская, ул. Богомольца, Михайловская и Европейская площади, помещения КГГА и в Доме профсоюзов.

"Хотим предупредить власть, что любые силовые действия против людей, которые вполне законно находятся в этих помещениях, являются незаконными, провокационными и антиконституционными", - заявили в оппозиции.

В то же время, активисты, находящиеся в зданиии киевской мэрии готовятся к возможному ночному штурму "Беркута".

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на протестующих, во внутреннем дворе мэрии находятся около сотни бойцов "Беркута" при полной амуниции. Активисты предполагают силовую зачистку здания мэрии, которая, возможно, начнется ночью, когда большинство евромитингующих разойдутся по домам.

В связи с этим, отмечает издание, оппозиционеры баррикадируют выходы и лестничные клетки мебелью и 20-килограммовыми мешки с солью, изъятыми с продовольственных складов КГГА.

В зале заседаний мэрии развернут координационный совет. Помимо этого, налажена работа медпункта, митингующим раздается сухпаёк, работает станция подзарядки мобильных телефонов, предоставляется консультация юриста.

Напомним, оппозиционеры также заявляли, что ночью ждут атаки "титушек" и силовиков с целью разгона акции протеста на Майдане. Больше о протестах в Киеве и воскресных стычках с "Беркутом" читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: Комментарии.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
оппозиция милиция КГГА протесты Дом профсоюзов баррикады
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять