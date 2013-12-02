Оппозиция не собирается уходить из админзданий, а в КГГА готовятся к штурму

Штаб национального сопротивления в Доме профсоюзов и КГГА находится на законных основаниях, люди не собираются оттуда уходить.

Об этом заявили в партии "Батькивщина" в ответ на требование милиции осовбодить здания, занятые митингующими, пишет "ЛІГАБизнесИнформ".

"Штаб национального сопротивления на легитимных основаниях находится в Доме профсоюзов. Есть соответствующие договоры аренды этих помещений", - заявили в оппозиции.



"Также сообщаем, что в этих помещениях народные депутаты Павел Петренко, Валерий Карпунцов и Олег Махницкий проводят круглосуточный прием граждан, о чем было официально сообщено КГГА и МВД", - подчеркивается в заявлении.

Оппозиционеры отмечают, что в своем депутатском обращении в адрес главы МВД Виталия Захарченко и руководства КГГА нардепы сообщили, что, начиная с 1 декабря 2013 года, они бессрочно будут проводить встречи с избирателями по адресам: ул. Крещатик, Майдан Независимости, ул. Грушевского (возле Верховной Рады и Кабинета министров), ул. Михайловская, ул. Богомольца, Михайловская и Европейская площади, помещения КГГА и в Доме профсоюзов.



"Хотим предупредить власть, что любые силовые действия против людей, которые вполне законно находятся в этих помещениях, являются незаконными, провокационными и антиконституционными", - заявили в оппозиции.

В то же время, активисты, находящиеся в зданиии киевской мэрии готовятся к возможному ночному штурму "Беркута".

Как сообщают "Комментарии" со ссылкой на протестующих, во внутреннем дворе мэрии находятся около сотни бойцов "Беркута" при полной амуниции. Активисты предполагают силовую зачистку здания мэрии, которая, возможно, начнется ночью, когда большинство евромитингующих разойдутся по домам.

В связи с этим, отмечает издание, оппозиционеры баррикадируют выходы и лестничные клетки мебелью и 20-килограммовыми мешки с солью, изъятыми с продовольственных складов КГГА.

В зале заседаний мэрии развернут координационный совет. Помимо этого, налажена работа медпункта, митингующим раздается сухпаёк, работает станция подзарядки мобильных телефонов, предоставляется консультация юриста.

Напомним, оппозиционеры также заявляли, что ночью ждут атаки "титушек" и силовиков с целью разгона акции протеста на Майдане. Больше о протестах в Киеве и воскресных стычках с "Беркутом" читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: Комментарии.