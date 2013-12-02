Евромайдан в Киеве: половина облсоветов Украины проведут экстренные заседания

После массовых акций протестов в Киеве и объявления всеукраинской забастовки в понедельник, 2 декабря, в половине областей Украины пройдут внеочередные сессии местных советов.

Как сообщает Медиапорт, срочный вопрос, который они будут рассматривать, почти у всех звучит одинаково - "об общественно-политической ситуации в Украине".

Так, 2 декабря днем на сессии соберутся облсоветы Харькова, Луганска, Донецка, Одессы, Винницы, Черкасс, Полтавы, Киева, Николаева, Днепропетровска и Кировограда. Кроме того, в Симферополе будет "вне очереди" заседать Верховная Рада Крыма.



Тернопольский областной совет выездное заседание в понедельник проведёт в Киеве, на Михайловской площади.

В то же время, Ивано-Франковский облсовет ситуацию в стране обсудил уже в воскресенье. Депутаты осудили кровавый разгон Евромайдана ночью 30 ноября и призвали Евросоюз и США ввести санкции против украинской власти.



Харьковский облсовет соберётся на сессию в 12.00 понедельника. Согласно распоряжению его председателя Сергея Чернова, в повестке дня будет три вопроса: об общественно-политической ситуации в государстве; о депутатских запросах и "разное".

В то же время, во Львовском облсовете сообщили, что на 2 декабря назначена общая забастовка, на 12:00 назначен митинг протеста.

Напомним, на протесты в Киеве 1 декабря вышли несколько сотен тысяч человек - часть митингующих сейчас остается на Майдане Независимости. Больше об акциях протеста читайте здесь.