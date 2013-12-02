На Евромайдане в Киеве поставили баррикады: опубликованы фото и видео

На Майдане уже было несколько ложных тревог.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", число митингующих не уменьшается - на самом Майдане их около трех тысяч, часть людей расположена по периметру площади.
Также митингующие находятся в зданиях КГГА и Дома профсоюзов.
Время от времени протестующие поднимались по тревоге, однако пока сигналы были ложными, отмечает агентство.
Вместе с тем, на Майдане уже поставили баррикады на случай возможного штурма "Беркутом". Для их возведения митингующие использовали материалы для катка и новогодней елки, которые собирались установить столичные коммунальщики, и из-за которых "Беркут" разогнал Евромайдан ночью 30 ноября.
Строительство баррикад на Майдане
Также в качестве баррикады были использованы пригнанный грузовик МАЗ с песком и строительный вагончик, которые принадлежат коммунальным службам.
В то же время, палаточный городок теперь находится возле Главпочтамта.
Больше об акции протеста в Киеве и разгоне Евромайдана читайте в спецтеме "Главреда".