Активисты Евромайдана осадили Кабмин, требуют отставки Азарова

В понедельник, 2 декабря, пошли 11 сутки акции Евромайдан. Рано утром митингующие направились пикетировать Кабмин. Их главное требование - отставка правительства во главе с Николаем Азаровым.

Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Всю ночь митингующие укреплялись на Майдане Независимости в ожидании очередных провокаций со стороны "Беркута". Однако ночь прошла спокойно.

К протестующим приближается "Беркут". Людей у здания правительства становится все больше.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

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Фото: pravda.com.ua, Ирина Чуливская