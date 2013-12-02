Активисты Евромайдана осадили Кабмин, требуют отставки Азарова

К протестующим приближается "Беркут".
Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.
Всю ночь митингующие укреплялись на Майдане Независимости в ожидании очередных провокаций со стороны "Беркута". Однако ночь прошла спокойно.
К протестующим приближается "Беркут". Людей у здания правительства становится все больше.
Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.
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Фото: pravda.com.ua, Ирина Чуливская