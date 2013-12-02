Участники Евромайдана избили 150 милиционеров

В воскресенье, 1 декабря, во время силового противостояний с участниками Евромайдана пострадали около 150 сотрудников провоохранительных органов.

Об этом сообщает 5 канал.

По его информации телеканала, пострадали 100 бойцов спецподразделения "Беркут" и 50 сотрудников других силовых структур. Киевская горгосадминистрация обнародовала информацию о 165 пострадавших участниках акций протеста. Госпитализация понадобилась 109 из них.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

Также напомним, что сегодня рано утром митингующие осадили Кабмин. Их главное требование - отставка правительства Николая Азарова.

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