Российское ТВ врет о десятках погибших на Евромайдане, опубликовано видео

Российское ТВ своеобразно комментирует продолжающуюся в Киеве акцию сторонников евроинтеграции – Евромайдан. "Первый канал" уже рассказал о том, что митингующие избивают милицию, при этом даже было сообщено, что при разгоне студенческого Евромайдана погибли несколько десятков человек.

Об этом рассказывалось в эфир программы "Время", сообщает "Украинская правда".

"Беспорядки в центре Киева. Желающие стать европейцами избивают милиционеров, захватывают госучреждения и объявляют всеобщую забастовку. Еврокомиссары з трибун Майдана призывают к непоновению власти, отказавшейся подписать Соглашение с Евросоюзом", - отмечают тележурналисты канала.

"Власти убеждают собравшихся вести себя в рамках закона, но желающие срочно стать европейцами услышать эти призывы не готовы, как и объяснение, почему Киев не подписал кабальный для Украины договор с Европой", - говорится в сюжете.

"Подобное здесь было и накануне, когда в ночь на субботу в ответ на просьбу милиции разойтись в бойцов спецподразделения полетели камни, бутылки и горящие поленья. В ответ на это бойцы применили силу. В итоге несколько десятков погибших, а затем громкие заявления оппозиции с призывами о досрочных выборах президента и парламента", - отмечается в сюжете.

Позже корреспондент исправил оговорку, заметив, что речь шла о десятках пострадавших, а погибших нет.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

Также напомним, что сегодня рано утром митингующие осадили Кабмин. Их главное требование - отставка правительства Николая Азарова.

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Видео: youtube