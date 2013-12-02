Крымские депутаты назвали участников Евромайдана "кучкой политиканов"

В Украине кучка политиканов пытается захватить власть в стране.

С таким заявлением выступили депутаты Верховной Рады Крыма, передает УНН.

Они осудили события последних дней в Киеве. По мнению депутатов, под угрозу поставлены политическая и экономическая стабильность государства, его целостность и основы конституционного строя.

"Кучка политиканов пытается под видом борьбы за европейский вектор развития захватить власть в стране. Особое возмущение вызывает тот факт, что у нынешнего Майдана те же лидеры, что и девять лет назад. Придя к власти на антироссийских лозунгах в результате "оранжевой революции", они обманули доверие людей и завели Украину в глубокий кризис. Сегодня эти политические банкроты взяли себе в союзники неонацистов из ВО "Свобода", от которых отмежевались Европа и весь цивилизованный мир, и перешли от мирных манифестаций к насильственным действиям - массовым беспорядкам и захвату государственных учреждений", - говорится в заявлении.

Чиновники уверены, что хроника событий в Киеве свидетельствует, что события были заранее спланированы и четко организованы.

"Мы все являемся свидетелями очередного политического представления, режиссеры которого манипулируют сознанием масс", - отмечается в документе.

Напомним, 2 декабря рано утром митингующие направились пикетировать Кабмин. Их главное требование - отставка правительства во главе с Николаем Азаровым.

Как известно, 1 декабря на улицы Киева на Народное вече вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, отставки украинской власти.