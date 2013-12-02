Кабмин осадили 6 тысяч митингующих, а на Банковой выстроился "Беркут"

Около 5-6 тысяч участников акции сторонников евроинтеграции – Евромайдан подошли к зданию Кабмина. Отдельные группы активистов заблокировали все входы в здание правительства и Нацбанка.

Колонна остановилась напротив центрального входа в Кабмин, перекрыв движение по ул.Грушевского, миингующие скандируют: "Банду геть!", сообщает "Интерфакс-Украина".

Позади колонны движение блокируют автомобили сторонников отставки правительства и Президента.

Кроме того, к центральному входу Кабмина прибыли два микроавтобуса ВО "Батькивщина" со звукоусилительной аппаратурой. Они стали поперек проезжей части ул.Грушевского.

Во дворике Кабмина находятся 8 автобусов с сотрудниками спецподразделения "Беркут", но милиция пока не предпринимает никаких активных действий по отношению к участниками акции протеста.

Между тем, со стороны ул. Институтской ул. Банковая перекрыта. Ближе к комплексу зданий администрации президента поперек улицы стоят автобусы с правоохранителями, перед ними плотными рядами выстроились "беркутовцы" в полном обмундировании.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о пописании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

Также напомним, что сегодня рано утром митингующие осадили Кабмин. Их главное требование - отставка правительства Николая Азарова.

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