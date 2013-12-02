Крымские регионалы просят Путина ввести войска и спасти Украину от НАТО

Партия регионов Севастопольского горсовета обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину, чтобы "спасти страну от американских агрессоров"

Об этом говорится в обращении, опубликованном на портале "Севастопольского вече", где ведется сбор подписей.

"Просим согласовать с правительством Украины ввод на территорию страны вооруженных сил РФ, для защиты от армии США и их НАТОвских агрессоров", - говорится в обращении.

Инициатором обращения к Путину выступил депутат Севастопольского горсовета от Партии регионов Сергей Смольянинов.

В частности, в обращении отмечается, что в результате отказа украинского народа и Президента Виктора Януковича от подписания "грабительской ассоциации с Евросоюзом", западные спецслужбы и их агенты предпринимают попытки свергнуть законную власть в Украине. Для этого, как отмечается в документе, организованы беспорядки и проплаченные митинги в ряде городов Украины.

Напомним, ранее крымские депутаты выступили с заявлением, что в Украине кучка политиканов пытается захватить власть в стране.

Напомним, после жестокого разгона Евромайдана в Киеве 30 ноября, сотни тысяч украинцыв собрались 1 декабря на Народное вече с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и ЕС, отставки украинской власти.

