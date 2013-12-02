Из-за крымского "Беркута" Могилев назвал Москаля дешевым клоуном

Глава Совмина АРК Анатолий Могилев назвал заявление нардепа от "Батькивщины" Геннадия Москаля о том, что якобы именно глава крымского правительства отдал команду на отправку в Киев бойцов крымского "Беркута", наглой и оскорбительной ложью.

Об этом говорится в заявлении Могилева, опубликованном на сайте Совмина АРК.

"Заявление Москаля, что мною якобы были даны команды об отправке крымского "Беркута" в Киев - наглая и оскорбительная ложь. Именно такого рода "кадры" как Москаль, можно с полным правом назвать дешевыми клоунами. Мы, к сожалению, наблюдаем, как офицер превращается в околополитического паяца", - говорится в заявлении.

По словам Могилева, исполнительная власть в регионах не имеет никаких законодательных полномочий отдавать какие-либо приказы или распоряжения структурам МВД, независимо от места их дислокации.

"Поэтому заявления, озвученные Москалем, как минимум можно назвать бредом", - заявил глава крымского правительства.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера Москаль заявил: "Я 10 раз просматривал кадры грубого разгона мирного собрания и был шокирован, что активным участником этой зверской акции стал "Беркут" Крыма. Я узнал многих из этих бойцов по лицам. Кроме того, активное участие в избиении митингующих принял "Беркут" из Днепропетровской и Луганской областей. Я тоже работал в этих регионах, поэтому знаю многих работников МВД лично".

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