Осада Кабмина: подчиненные Азарова не могут попасть на работу

После того как около 5-6 тысяч участников Евромайдана осадили Кабмин, а отдельные группы активистов заблокировали все входы в здание правительства и Нацбанка, стало известно, что сотрудники Кабмина Николая Азарова не могут попасть на работу.

Об этом сообщает Укринформ.

Сейчас все двери в доме правительства закрыты. Кроме того, около центрального въезда в него стоят около 50 милиционеров, которые не пускают внутрь ни митингующих, которые блокируют здание с самого утра, ни работников правительства.

Улица Грушевского продолжает быть перекрытой, начиная от художественного музея до перекрестка с улицей Садовой. Перекрыта также улица Институтская.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли около 1,5 млн человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

Также напомним, что сегодня рано утром митингующие осадили Кабмин. Их главное требование - отставка правительства Николая Азарова.

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Фото: glavcom.ua