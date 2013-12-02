Осажденный Кабмин охраняет крымский "Беркут", опубликованы фото

На площади перед Кабмином, который осадили около 6 тысяч участников Евромайдана, находятся четыре милицейских автобуса. за автобусами стоят сотрудники "Беркута".

По словам митингующих, "беркутовцев", скорее всего, привезли из Крыма, сообщает "Главком".

Обстановка среди митингующих спокойная. Но со стороны "беркутовцев" в адрес участников акции протеста периодически звучат оскорбительные фразы.

Ранее "Главред" сообщал, что вчера глава Совмина АРК Анатолий Могилев опроверг сообщение об отправке крымского "Беркута" для разгона студенческого Евромайдан в Киеве. При этом он назвал нардепа Геннадия Москаля, сообщившего о крымских силовиках, дешевым клоуном и околополитическим паяцем.

Также напомним, что Москаль заявил: "Я 10 раз просматривал кадры грубого разгона мирного собрания и был шокирован, что активным участником этой зверской акции стал "Беркут" Крыма. Я узнал многих из этих бойцов по лицам. Кроме того, активное участие в избиении митингующих принял "Беркут" из Днепропетровской и Луганской областей. Я тоже работал в этих регионах, поэтому знаю многих работников МВД лично".

Фото: glavcom.ua