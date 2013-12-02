Как митингующие заблокировали Кабмин, опубликованы фото

Уже несколько часов продолжается осада Кабмина, который заблокировали активисты Евромайдана. Из-за тысяч митингующих перекрыта улица Грушевского от Художественного музея до перекрестка с Садовой. Перекрыта также улица Институтская.

Из-за блокады часть сотрудников аппарата Камина не смогли попасть на работу, потому что активисты стали "живой цепью" на всех входах в здание правительства, а также Нацбанка.

Митингующие также сообщили, что Кабмин охраняет крымский "Беркут" и пожаловались, что, несмотря на мирный протест, силовики оскорбляют их.

Также напомним, что главным требованием митингующих под Кабмином являетсяотставка правительства Николая Азарова.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли около 1,5 млн человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

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фото: nr2.ru