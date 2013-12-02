В России Украину пугают распадом и гражданской войной

Российский писатель и лидер "Другой России" Эдуард Лимонов считает, что Украине грозит распад на две части из-за акции сторонников евроинтеграции Евромайдан.

Об этом он написал на своей странице в "Живом журнале".

Кроме того, политик прокомментировал письмо российских литераторов в поддержку Евромайдана, заявив, что ультра-либералы шкодят России. И аплодируют тем, кто шкодит ей.

"То, что происходит в Киеве, - по сути, антироссийское движение, противоречащее российским интересам. Посылать приветствие явным врагам России в ситуации уже начавшейся гражданской войны (Янукович зевает ситуацию), это такое шкодничество, которое следует называть уже иначе, это вообще-то предательство национальных интересов", - поделился мнением политик.

"Страна, в которой всегда существовали фактически две разные страны, сегодня трещит по швам, есть такое сильное чувство, что Украина расколется надвое. Если Янукович (Президент Виктор Янукович) не удержит власть", - считает Лимонов.

"Как всегда ошибочно, российские либералы видят в происходящем революцию против Путина и России, и рады до усёру. Это другой процесс, это не либеральная революция, господа, это процесс размежевания, процесс расставания. Он запросто может принять форму гражданской войны, если позволить", - резюмировал лидер "Другой России".

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли около 1,5 млн человек с требованием о подписании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза либо отставки Кабмина и Президента.

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