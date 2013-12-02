В Киев направляется 5 автобусов с солдатами внутренних войск

В понедельник 2 декабря около 9.00 через Кременчуг Полтавской области в сторону Киева, где на Евромайдан собрались тысячи людей, проехало 5 автобусов с солдатами внутренних войск.

Два автобуса "ЛАЗ" и три "ПАЗ" выехали с территории воинской части внутренних войск в сторону столицы. Автобусы сопровождали полевая кухня и две машины сопровождения, сообщает УНИАН.

По информации издания, автобусы выехали с Молодежного, где находится воинская часть внутренних войск. Они проследовали к Пивзаводу, потом по улице Московской и выехали на улицу Киевскую в сторону столицы.

Между тем, официальных комментариев в воинской части внутренних войск и Центральном территориальном командовании о том, сколько военнослужащих ехало в автобусах и куда они направились, пока не дают.

Вместе с тем источники издания сообщили, что часть служащих из воинских частей командования отправились в столицу для поддержания порядка. Часть служащих осталась нести службу на месте.

Как известно в воскресенье, 1 декабря, в СМИ появлялась информация о стягивании внутренних войск в Киев, которую официально в МВС опровергали.

Напомним, сегодня, 2 декабря, около 5-6 тысяч участников Евромайдана подошли к зданию Кабмина. Отдельные группы активистов заблокировали все входы в здание правительства и Нацбанка.

Ранее "Главред" сообщал, что 1 декабря на улицы Киева вышли от 100 тыс. до 500 тыс. человек с требованием о пописании Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза и отставки украинской власти.