У Азарова отрицают подготовку к введению чрезвычайного положения в Украине

Пресс-секретарь премьера Николая Азарова - Виталий Лукьяненко рассказал, что вопрос о введении чрезвычайного положения в Украине пока не поднимался.

"Вопрос о введении в стране чрезвычайного положения властью не поднимался", - сказал Лукьяненко в комментарии "Интерфакс-Украина".

При этом он не уточнил, удалось ли Азарову попасть в Кабмин в понедельник.

Напомним, что здание правительства заблокировано активистами Евромайдана, которые стали "живой цепью" и перекрыли все входы не только в Кабмин, но и Нацбанк. При этом многие сотрудники аппарата правительства не смогли попасть на работу, поэтому выполнят свои обязанности в режиме отдаленного доступа.

В воскресенье, 1 декабря, во время выступления на народном вече лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк заявил, что Президент Виктор Янукович хочет созвать СНБО для введения в Украине чрезвычайного положения в связи с Евромайданом.