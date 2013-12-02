Милиция перебрасывает в Киев дополнительные силы

В Киев милиция привлекает дополнительные силы для обеспечения общественного порядка в связи с масштабными акциями протеста в поддержку евроинтеграции.

Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы внутренних войск МВД Украины, пишет УНИАН.

В частности, пресс-служба сообщает, что, по состоянию на 10 часов утра 2 декабря, для обеспечения общественного порядка в Киеве привлечено около одной тысячи военнослужащих внутренних войск, которые несут службу вблизи административных зданий органов государственной власти.

"Согласно распоряжению министра внутренних дел Украины, в связи с масштабными акциями протеста в столице для обеспечения общественного порядка в городе Киеве будут привлечены дополнительные силы. Из управлений территориальных командований внутренних войск в Киев направлено достаточное количество военнослужащих для надлежащего обеспечения общественного порядка", - сообщает пресс-служба.

Такое решение, прежде всего, обусловлено необходимостью замены тех военнослужащих, которые длительное время несут службу, отметили в пресс-службе внутренних войск МВД Украины

Напомним, ранее сообщалось, что утром 2 декабря через Кременчуг Полтавской области в сторону Киева проехало 5 автобусов с солдатами внутренних войск.

Два автобуса "ЛАЗ" и три "ПАЗ" выехали с территории воинской части внутренних войск в сторону столицы. Автобусы сопровождали полевая кухня и две машины сопровождения.