Оппозиция потребовала освобождения Тимошенко и увольнения Азарова

В понедельник, 2 декабря, лидеры трех оппозиционных фракций – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок – объявили свои требования, после чего покинули согласительный совет в Верховной Раде.

Требования состоят из двух пунктов, сообщает "Украинская правда".

Первый, словам Яценюка, – отставка правительства Николая Азарова. Второй - "прекращение политических репрессий, то есть освобождение Юлии Тимошенко и трех активистов, задержанных во время прошлой акции".

На вопрос, готовы ли они сесть за круглый стол со спикером Владимир Рыбаком Яценюк ответил: "Во-первых, я не знаю, кто такой Рыбак. Мы с ним уже садились за круглый стол, когда договаривались о законах относительно евроинтеграции. Это все – развод", - сказал он

Именно поэтому, по словам Яценюка, оппозиционеры считают нецелесообразным находиться на согласительном совете и идут на Майдан, поскольку имеют "множество работы".

По словам Яценюка, в частности у них будет встреча с послами в ближайшее время.

В свою очередь Рыбак сказал, что парламент во вторник начнет работу с этих вопросов.

Ранее "Главред" сообщал, что сегодня под Кабмин пришли 6 тыс. человек с требованием об отставки Азарова. Активисты стали "живой цепью" на всех дверях здания правительства и Нацбанка, не пустив чиновников на работу (фото).

Фото: Facebook Ольги Лаппо