Опубликовано новое видео штурма Банковой бульдозером

На видео видно, как ковш бульдозера таранит ряды милиционеров.
В Интернете появилось видео, которое было снято с бульдозера при штурме Администрации Президента на Банковой.
На видео, которое снято с помощью телефона или планшета видно, как ковш бульдозера таранит ряды правоохранителей, пишет ТСН
Как известно, 1 декабря во время столкновений активистов Евромайдана и "Беркута" пострадали 165 человек, 109 из которых были госпитализированы.
Напомним, группа людей штурмовала здание Администрации Президента, в результате чего была разогнана "Беркутом": смотрите видео.
В оппозиции, которая организовала масштабные протесты в Киеве, заявили, что на штурм пошли провокаторы, не имеющие отношения к выступлениям противников власти.
видео: ТСН