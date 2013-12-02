Опубликовано новое видео штурма Банковой бульдозером

В Интернете появилось видео, которое было снято с бульдозера при штурме Администрации Президента на Банковой.

На видео, которое снято с помощью телефона или планшета видно, как ковш бульдозера таранит ряды правоохранителей, пишет ТСН

Как известно, 1 декабря во время столкновений активистов Евромайдана и "Беркута" пострадали 165 человек, 109 из которых были госпитализированы.

Напомним, группа людей штурмовала здание Администрации Президента, в результате чего была разогнана "Беркутом": смотрите видео.



В оппозиции, которая организовала масштабные протесты в Киеве, заявили, что на штурм пошли провокаторы, не имеющие отношения к выступлениям противников власти.

видео: ТСН