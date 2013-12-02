Эксперт назвал варианты развития ситуации вокруг Евромайдана

Ситуация вокруг Евромайдана может развиваться по-разному и будет зависеть от действия власти, динамики развертывания акций протеста граждан.

Об этом замгендиректора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в комментарии "Главреду", отвечая на вопрос о дальнейшем развитии событий вокруг Евромайдана.

По мнению эксперта, ситуация сейчас может развиваться по-разному и будет зависеть от действия власти, динамики развертывания акций протеста граждан. "Первым определяющим днем станет 3 декабря, когда должна открыться сессия Верховной Рады. Важно, какие процессы произойдут в самом парламенте, потому что, таким образом, может появиться правовой механизм решения вопроса, который не будет зависеть от политической воли Президента Виктора Януковича", - считает он.

"Как показала реакция Президента на разгон студенческой мирной акции, она изменялась в зависимости от степени активности внутреннего протеста и международной реакции: сначала она была выжидательной, потом приобрела одну тональность, то другую, то она снова изменилась, когда на акцию вышли сотни тысяч людей. К чему сейчас готов Президент, какие требования оппозиции он может выполнить – пока неизвестно. Вчера было обнародовано заявление спикера парламента о том, что якобы сегодня должен состояться диалог на высшем уровне", - рассказал политолог.

Он подчеркнул, что все зависит от центра принятия решений у Президента. "Пойдет ли он на то, чтобы уволить весь Кабмин сразу, или только министра внутренних дел, или будет избран другой правовой способ (если в ВР сформируется новое большинство, которое проголосует за резолюцию отставки правительства). Такой вариант сейчас также возможен, поскольку из фракции Партии регионов начали выходить люди. Вопрос в том – сформируется завтра новое большинство или нет. Если большинство не сформируется, и ситуация останется в руках Президента, как человека, который принимает решение, то дальше все будет зависеть от результативности и масштабу самых акций протеста. Тогда Президент окажется в ситуации, когда он будет вынужден пойти на выполнение требований", - поделился мнением эксперт.

Что касается развития акций, то Якименко считает: если все пойдет по плану организаторов акции и будет разворачиваться ситуация в регионах, если протесты охватят не только Западную Украину, но и другие части страны, тогда это станет очень мощным стимулом. "Плюс если в Киеве будет сохраняться центр протестной активности в виде Майдана, и если киевляне, как и раньше, будут поддерживать эти действия. Тогда могут быть реализованы требования, заключающиеся, как минимум, в отставке правительства", - подчеркнул он.

"Международное сообщество, в свою очередь, будет продолжать призывать власть к тому, чтобы она обеспечивала право граждан на мирные собрания и не применяла непропорциональные силовые методы. А, кроме того, будет призывать, чтобы власть, оппозиция и митингующие наладили диалог между собой. Но, безусловно, прежде всего, международное сообщество будет предостерегать от применения силы властью. А протестующие, судя по заявлениям лидеров оппозиции, своими силами пытаются исключить возможность провокаций и неконтролируемого силового противостояния, - предположил эксперт.

Масштаб воскресной акции стал для власти неожиданностью, причем очень серьезной. Еще вечером в субботу и утром в воскресенье заявления власти (и премьер-министра, и министра внутренних дел) говорили об отходе от шока субботних событий и переходе к силовым ноткам. Вечером в воскресенье ситуация изменилась вновь, и вновь заговорили о необходимости диалога. Тональность явно изменилась именно в результате резонанса и массового выхода людей на улицу.

Ранее "Главред" сообщал, что если неделей раньше на Евромайдан вышли 100-150 тысяч человек, то после зверского разгона студентов "Беркутом", вчера в акции приняли участие 800 тысяч человек.