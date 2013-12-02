Эксперт назвал варианты развития ситуации вокруг Евромайдана

2 декабря 2013, 12:30

Политолог считает, что все зависит от Президента.

Ситуация вокруг Евромайдана может развиваться по-разному и будет зависеть от действия власти, динамики развертывания акций протеста граждан.

Об этом замгендиректора – директор политико-правовых программ Центра Разумкова Юрий Якименко рассказал в  комментарии "Главреду", отвечая  на вопрос о дальнейшем развитии событий вокруг Евромайдана.

По мнению эксперта, ситуация сейчас может развиваться по-разному и будет зависеть от действия власти, динамики развертывания акций протеста граждан. "Первым определяющим днем станет 3 декабря, когда должна открыться сессия Верховной Рады. Важно, какие процессы произойдут в самом парламенте, потому что, таким образом, может появиться правовой механизм решения вопроса, который не будет зависеть от политической воли Президента Виктора Януковича", - считает он.

"Как показала реакция Президента на разгон студенческой мирной акции, она изменялась в зависимости от степени активности внутреннего протеста и международной реакции: сначала она была выжидательной, потом приобрела одну тональность, то другую, то она снова изменилась, когда на акцию вышли сотни тысяч людей. К чему сейчас готов Президент, какие требования оппозиции он может выполнить – пока неизвестно. Вчера было обнародовано заявление спикера парламента о том, что якобы сегодня должен состояться диалог на высшем уровне", - рассказал политолог.

Он подчеркнул, что все зависит от центра принятия решений у Президента. "Пойдет ли он на то, чтобы уволить весь Кабмин сразу, или только министра внутренних дел, или будет избран другой правовой способ (если в ВР сформируется новое большинство, которое проголосует за резолюцию отставки правительства). Такой вариант сейчас также возможен, поскольку из фракции Партии регионов начали выходить люди. Вопрос в том – сформируется завтра новое большинство или нет. Если большинство не сформируется, и ситуация останется в руках Президента, как человека, который принимает решение, то дальше все будет зависеть от результативности и масштабу самых акций протеста. Тогда Президент окажется в ситуации, когда он будет вынужден пойти на выполнение требований", - поделился мнением эксперт.

Что касается развития акций, то Якименко считает: если все пойдет по плану организаторов акции и будет разворачиваться ситуация в регионах, если протесты охватят не только Западную Украину, но и другие части страны, тогда это станет очень мощным стимулом. "Плюс если в Киеве будет сохраняться центр протестной активности в виде Майдана, и если киевляне, как и раньше, будут поддерживать эти действия. Тогда могут быть реализованы требования, заключающиеся, как минимум, в отставке правительства", - подчеркнул он.

"Международное сообщество, в свою очередь, будет продолжать призывать власть к тому, чтобы она обеспечивала право граждан на мирные собрания и не применяла непропорциональные силовые методы. А, кроме того, будет призывать, чтобы власть, оппозиция и митингующие наладили диалог между собой. Но, безусловно, прежде всего, международное сообщество будет предостерегать от применения силы властью. А протестующие, судя по заявлениям лидеров оппозиции, своими силами пытаются исключить возможность провокаций и неконтролируемого силового противостояния, - предположил эксперт.

Масштаб воскресной акции стал для власти неожиданностью, причем очень серьезной. Еще вечером в субботу и утром в воскресенье заявления власти (и премьер-министра, и министра внутренних дел) говорили об отходе от шока субботних событий и переходе к силовым ноткам. Вечером в воскресенье ситуация изменилась вновь, и вновь заговорили о необходимости диалога. Тональность явно изменилась именно в результате резонанса и массового выхода людей на улицу.

Ранее "Главред" сообщал, что если неделей раньше на Евромайдан вышли 100-150 тысяч человек, то после зверского разгона студентов "Беркутом", вчера в акции приняли участие 800 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Евромайдан эксперт отставка политолог Якименко Кабмина
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
03:32
"Молодежь нашла себе забаву": в Черкасской области подросток отправил в нокаут пожилого мужчину
03:06
Кипр стал крупнейшим работодателем украинцев
02:27
Новое грехопадение. В США учитель-священник "развел" на секс школьницу
01:51
Apple предлагает заменить паспорта айфонами
01:14
В Британии пьяный и голый офицер устроил дебош в уборной
00:48
“Взгляд тигрицы”. В Сети расхвалили фото Нади Дорофеевой для глянца
00:17
Эксперт назвал возможный курс гривни к доллару на конец 2018-го
09 августа, четверг
23:45
Сытник заявил, что делом Холодницкого теперь занимается СБУ
23:30
"Заря" - "Брага" 1:1, статистика, видео голов Видео
23:15
В ЦАР нашли телефон, ноутбук и флешки одного из убитых журналистов
22:44
Скандал в Харькове: пьяная медсестра избила ребенка в больнице Видео
22:43
Новые британские атомные ракетоносцы могут не войти в строй из-за брака сварщиков - The Times
22:13
"Мариуполь" — "Бордо" 1:3: видео голов матча квалификации Лиги Европы Видео
22:05
"Добивали на поле боя": ООН рассказала об убийствах украинских военнопленных и раненых в Иловайском котле
21:52
"Мне осталось две недели": Кобзон рассказал, как у него нашли рак
21:48
По итогам вступительной кампании-2018 в украинских ВУЗах пустует 12% бюджетных мест
21:20
Адвокат рассказал, сколько имущества хочет отсудить Степаненко у Петросяна
21:05
"Заря" — "Брага": онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги Европы Видео
20:55
В России внезапно скончался звезда популярных сериалов
20:31
США создадут космические войска до 2020 года - AP
20:21
Экс-тренер "Динамо" может возглавить чемпиона Польши
19:54
Четверых "торнадовцев" после бунта посадили в карцер - полиция
19:29
В КНДР выдвинули официальному Вашингтону "ядерный" ультиматум
19:28
В ЦИК хотят лишать гражданства Украины участников "референдума" на Донбассе
19:20
“Какое чудесное платье”. Настя Каменских похвасталась игривым снимком
18:31
Rockstar впервые показали геймплей Red Dead Redemption II Видео
18:30
В России рассказали о состоянии Сенцова и показали фото Фото
18:16
"Дети сепаров": Ницой хочет запретить детям с Донбасса отдыхать в украинских летних лагерях Видео
18:15
США перебросили в Европу еще одну эскадрилью F-22
18:03
“Мертвая земля”. Писатель объяснил, почему Донбасс “на хрен” не нужен Путину
17:52
Российский МИД заявил о "зеркальном" ответе на новые санкции США
17:43
Энрике Иглесиас анонсировал шоу в Киеве: названа дата
17:34
Осужденные бойцы "Торнадо" взбунтовались в Лукьяновском СИЗО Видео
17:19
“Похитили и истязают”. В России Сенцова убивают — политолог
16:59
В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами
16:59
Порошенко процитировал Сталина
16:33
"Возвращение к естественному состоянию": у Порошенко оценили последствия засухи в Крыму
16:29
Убийство ветерана АТО "Сармата" в Бердянске было заказным - полиция
16:11
В Москве скончалась легендарная советская артистка
15:52
Бывший топ-менеджер дочки "Нафтогаза" задержан на крупной взятке
15:40
"Заря" — "Брага", "Мариуполь" — "Бордо": прогнозы букмекеров, где смотреть матчи квалификации Лиги Европы
15:18
В "Укрзализныце" рассказали, когда и как будет курсировать "поезд четырех столиц"
14:55
"Береги яйца!": в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского
14:44
Эксперт оценил критичность новых санкций США против России
14:31
Таможня подала апелляцию на отмену многомиллиардного штрафа для главы "Нафтогаза" Коболева
14:27
Скандал в Харькове: полицейские жестоко избили подозреваемую и вывезли ее в лес
14:25
Под драку и "выкручивание рук" суд решил не пускать Савченко на поруки
14:19
“Сплошной силикон”. Светлана Лобода в Турции позировала в пляжном наряде, опубликовано фото
13:53
Синоптик предупредила, когда в Киеве усилится жара Видео
13:53
В базу "Миротворца" внесли легендарного советского композитора
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять