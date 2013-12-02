Регионалам предложили прийти на Майдан и послушать об избитых студентах

Лидер фракции ПР в Верховной Раде Александр Ефремов уверяет, что регионалы готовы выйти на Евромайдан и дать ответы на все вопросы. Им предложили рассказать об избитых детях – участниках разогнанного студенческого Евромайдана.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп от "Батькивщины" Леонид Емец.

"Ефремов заявил, что фракция регионов готова выйти на Майдан и ответить людям на все вопросы. И намекнул, что у людей на Майдане и у оппозиционных фракций разные цели и цель", - рассказал нардеп.

"Я думаю, мы готовы отойти в сторонку и пропустить их фракцию к людям. А люди пусть наглядно объяснят регионалам свою позицию. Об избитых детях. О белорусской перспективе. Об улучшении. О евроинтеграции. О том, что украинский народ это не быдло и не козлы!", - написал Емец.

"А с теми, кто останется, поговорим потом и мы. И докажем, что оппозиция – это такие же люди, как и все украинцы. И у нас одно видение. И мы сегодня такие толерантные, что аж тошно. Но мы держим наш гнев. Потому что мы – европейцы и мирные люди. Тут важно понять всем - украинский народ терпеливый, но мы не "терпилы". И чаша нашего терпения уже полна", - подчеркнул нардеп.

Ранее "Главред" сообщал, что если неделей раньше на Евромайдан вышли 100-150 тысяч человек, то после зверского разгона студентов "Беркутом", вчера в акции приняли участие 800 тысяч человек.

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