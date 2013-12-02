Западные СМИ о Евромайдане: мяч на стороне оппозиции

2 декабря 2013, 13:10

Следующие несколько дней будут иметь решающее значение.

Ведущие западные СМИ активно комментируют ситуацию вокруг Евромайдана, отмечая, что Украина столкнулась с самыми крупными народными протестами со времен Оранжевой революции 2004 года и даже прогнозируют свержение президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает Liga.net.

"Янукович находился под усиливающимся давлением в ночь на воскресенье, когда сотни тысяч протестующих вышли на улицы Киева с требованием свержения его правительства, после того, как он устремился укрепить отношения с Россией за счет ЕС", - пишет американская газета The Financial Times.

"Каких-либо подтвержденных сообщений о местонахождении Януковича, который должен был вылететь в Китай с официальным визитом в понедельник, не поступало. Украинский президент находится под огнем из-за централизации власти в своих руках, заключения в тюрьму лидера оппозиции Юлии Тимошенко и широко распространенной коррупции. Его представители не ответили на просьбы о комментариях. Но, говоря на условиях анонимности, несколько правительственных советников признали, что он может быть свергнут", - отмечает издание.

"Вне всякого сомнения, следующие несколько дней будут иметь решающее значение, - приводит издание слова Тимоти Эша, аналитика Standard Bank. - По-видимому, сейчас мяч на стороне оппозиции, и она будет стремиться использовать это в своих интересах. Янукович стоит перед выбором либо пытаться вновь навязать контроль с помощью спецслужб или милиции, или переговоров".

Украина столкнулась с самыми крупными народными протестами со времени Оранжевой революции 2004 года в воскресенье, когда сотни тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки Януковича, пишет британская The Guardian.

"Разъяренные принятым в последнюю минуту решением Украины об отклонении от евроинтеграционного курса в пользу более тесных отношений с Россией, украинцы бросили вызов запрету суда на протесты… - пишет издание. - Недовольство было усилено жестоким разгоном мирной акции протеста на Майдане Независимости рано утром в субботу, когда несколько сотен сотрудников отряда специального назначения разогнали толпу из тысячи людей, состоящую в основном из студентов. Они были последними из немногих, кто не пошел домой после предыдущих акций протеста… Городские власти несколько неправдоподобно утверждали, что им необходимо было очистить площадь для того, чтобы установить гигантскую новогоднюю елку".

"Следующий шаг Януковича будет иметь ключевое значение. За выходные он критиковал насилие, и настаивал на том, что страна по-прежнему на пути к европейской интеграции в среднесрочной перспективе", - подчеркивает британское издание.

Газета The New York Times описывает происходящее в Украине следующим образом: "Постоянный рост протестов - и угроза последующего применения жестких мер - создали взрывоопасную ситуацию, которая не показала никаких признаков ослабления".

"В отличие от протестов 2004 года, которые происходили вокруг установки конкретного лидера, нынешние протесты стали причиной сорванных неоправданных ожиданий миллионов украинцев, которые рассматривают интеграцию с Европой в качестве шага по устранению разгула коррупции, изменению системы правосудия и в целом улучшению уровня жизни", - пишет газета.

"Чиновники как с Запада, так и из России, - которые в течение нескольких недель боролись за Украину до внезапного отказа Януковича от сделки с ЕС в пользу улучшения отношений с Россией, - похоже, были ошеломлены масштабом протестов. Но у них было несколько очевидных рычагов, использование которых повлияло бы на ситуацию в стране, ставшую объектом геополитической битвы в стиле Холодной войны", - пишет The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что пока неясно, во что выльются протесты. "Ужесточение силового подавления протестов грозит Януковичу изгнанием из западного общества и может подорвать его поддержку в Украине. Однако пока нет никаких признаков, что слабая и разобщенная политическая оппозиция сможет выиграть от обозленности народа на правительство", - добавляет газета.

Ранее "Главред" сообщал, что в воскресенье, 1 декабря, в акции приняли участие 800 тысяч человек.

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