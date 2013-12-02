В Кабмине попросили не мешать им работать

Украина инициирует создание совместной с Европейским союзом рабочей комиссии для разработки дорожной карты по подписанию соглашения об ассоциации.

Об этом в ходе согласительного совета в парламенте заявил первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов, пишет УНИАН.

"Евроинтеграции Украины быть. Мы готовы работать, создать рабочую комиссию, начать переговоры с ЕС, выйти на подписание Дорожной карты. Начало подписания Соглашения об ассоциации должно быть тогда, когда будут понятны условия Дорожной карты, когда мы поймем, как это делать. Не мешайте, дайте нам работать", - сказал он.

Представитель правительства добавил, что в случае блокирования работы правительства негативные последствия могут сказаться на всей стране.

"Люди работают. Если Украина не начнет работать, последствия могут быть очень плохими. Я хочу обратиться ко всем: давайте поможем правительству. Все, что мы можем делать, мы делаем. Мы знаем, что делать, мы ответим на все вопросы, которые у вас есть", - пообещал Арбузов.

Напомним, первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов опроверг мнение, что Украина затягивала с озвучиванием своих проблем ЕС.