Регионалы опровергли информацию об отставке Левочкина

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов опроверг сообщения СМИ об увольнении Сергея Левочкина, главы Администрации Президента.

Так регионал прокомментировал вопрос журналистов, соответствует ли действительности информация об отставке Лёвочкина, сообщает УНИАН.

Ефремов подчеркнул, что Лёвочкин "сегодня находится на работе и выполняет свои обязанности".

Лидер фракции также подчеркнул, что в эти дни многие заявления, которые публиковались в СМИ, не подтверждаются. Он обратился к журналистам, чтобы они проверяли информацию, которая к ним приходит.

Ранее "Главред" сообщал, что после жестокого разгона "Беркутом" студенческого Евромайдана Лёвочкин подал в отставку с поста главы АП. При этом даже называлась фамилия его возможного преемника – нынешний глава МВД Виталий Захарченко.