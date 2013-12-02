Суд отпускает студентов, задержанных во время разгона Евромайдана

Шевченковский райсуд столицы судит более десяти активистов, задержанных во время разгона Евромайдана 30 ноября.

Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина" со ссылкой на юристов, сопровождающих процессы.

По всей видимости, судьи побоялись прикрывать преступление "Беркута" и отпускают студентов, задержанных в результате разгона Майдана, говорится в заявлении политсилы.

"На каждом заседании судьи принимают идентичные решения: материалы милиции возвращаются как незаконно оформленные, а студентов отпускают", - говорится в сообщении.

"Батькивщина" утверждает, что "в целом в ночь с пятницы на субботу было задержано около 30 студентов, которых депутаты извлекли из райотделов милиции уже на утро следующего дня".

Все судебные заседания в их делам должны состояться 2 декабря.

Милиция обвиняет студентов, которых жестоко избили, в мелком хулиганстве и неподчинении представителям органов внутренних дел.

Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан. Подробности смотрите в спецтеме "Главреда".



После ночных событий в МВД сообщалось о 35 задержанных.



Как сообщили медики "скорой помощи", к ним обратились 35 пострадавших, семеро из которых были госпитализированы.