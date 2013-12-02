Суд отпускает студентов, задержанных во время разгона Евромайдана

Материалы милиции возвращаются как незаконно оформленные, а студентов отпускают.
Шевченковский райсуд столицы судит более десяти активистов, задержанных во время разгона Евромайдана 30 ноября.
Об этом сообщает пресс-служба партии "Батькивщина" со ссылкой на юристов, сопровождающих процессы.
По всей видимости, судьи побоялись прикрывать преступление "Беркута" и отпускают студентов, задержанных в результате разгона Майдана, говорится в заявлении политсилы.
"На каждом заседании судьи принимают идентичные решения: материалы милиции возвращаются как незаконно оформленные, а студентов отпускают", - говорится в сообщении.
"Батькивщина" утверждает, что "в целом в ночь с пятницы на субботу было задержано около 30 студентов, которых депутаты извлекли из райотделов милиции уже на утро следующего дня".
Все судебные заседания в их делам должны состояться 2 декабря.
Милиция обвиняет студентов, которых жестоко избили, в мелком хулиганстве и неподчинении представителям органов внутренних дел.
Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан. Подробности смотрите в спецтеме "Главреда".
После ночных событий в МВД сообщалось о 35 задержанных.
Как сообщили медики "скорой помощи", к ним обратились 35 пострадавших, семеро из которых были госпитализированы.