Регионалы не гарантируют, что против Евромайдана больше не применят силу

Никто, ни один человек в Украине не может гарантировать, что во время митингов по Украине, которые в дальнейшем будут продолжаться в поддержку евроинтеграции, власть не применит силу.

Об этом сказал руководитель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов, передает УНН.

"К сожалению, гарантировать неприменение силы против митингующих в дальнейшем я вам не могу. И ни один человек это не гарантирует. Это невозможно так же, как и полностью побороть насилие в любом государстве", - сказал Ефремов.

Он также добавил, что его так же, как и других граждан, волнует, когда в государстве происходит какая-то несправедливость.

"Наша задача не поощрять насилие, а его предупреждать", - подчеркнул Ефремов.

Напомним, в ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан. После ночных событий в МВД сообщалось о 35 задержанных.

Возмущенные такими силовыми методами люди собрались на Михайловской площади и объявили о дальнейшем продолжении акции.

1 декабря на Майдане Независимостив Киеве на Народное вече, по информации источника в МВД, собралось 1,5 миллиона людей.