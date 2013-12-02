Рада может уже завтра рассмотреть отставку правительства

Верховная Рада завтра, 3 декабря, рассмотрит текущую ситуацию в Украине и может рассмотреть вопрос отставки правительства без решения комитета.

об этом он сказал спикер парламента Владимир Рыбак во время брифинга после Согласительного совета, отвечая на вопрос, собирается ли он каким-то образом убеждать Партию регионов голосовать завтра за резолюцию недоверия Кабмину, передает УНИАН.

Рыбак подчеркивает, что не собирается никого заставлять голосовать за отставку Кабмина

"Я внефракционный депутат, и я никого убеждать не буду", - сказал спикер.

Он также добавил, что ВР завтра, 3 декабря, может принять решение рассмотреть вопрос относительно отставки правительства без решения комитета. И если такое решение будет принято, "значит, будем рассматривать без решения комитета, с нарушением (регламента – ред.)".

"Потому что политическая ситуация такая есть. Завтра будем определяться в сессионном зале", - сказал Рыбак.

Кроме того, на вопрос, почему все еще не выяснено, кто отдавал приказ относительно избиения активистов, и какую сам Рыбак должен нести ответственность за нынешнюю ситуацию как представитель власти, он ответил, что Генпрокуратура пока проводит расследование.

"Верховная Рада - это высший законодательный орган, который я представляю, потому я никакого отношения к любым приказам не имею. И моя задача сегодня - чтобы объективно были рассмотрены те вопросы, и те вопросы, которые нужно рассмотреть в законодательном органе, - я должен обеспечить эту работу", - сказал спикер.

Напомним, оппозиция требует завтра первым вопросом рассмотреть в Верховной Раде резолюцию о недоверии Кабмину.

Арсений Яценюк подчеркнул, что оппозиция настаивает на отставке Кабмина и прекращении политических репрессий в Украине, освобождении экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и задержанных активистов.

"Завтра сессия должна начаться с рассмотрения резолюции недоверия Кабинету министров и решения вопроса прекращения политических преследований", - сказал он.

Лидер "Свободы" Олег Тягнибок также подчеркнул необходимость привлечения к ответственности руководителей МВД.

Лидер "УДАРа" Виталий Кличко добавил, что к ответственности должны быть привлечены все причастные к избиению студентов 30 ноября.

Кличко также потребовал отстранения от должности министра внутренних дел Виталия Захарченко и возбуждения против него уголовного производства.

Напомним, ранее Рыбак заявлял, что в Раде нет достаточного количества голосов, необходимых для отставки правительства.